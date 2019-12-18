НОВОСТИ

Отец Зеленского рассказал о последствиях возможного закрытия «Квартала 95»

Александр отметил, что его сын в таком случае может пойти на новый президентский срок.

Отец Зеленского рассказал о последствиях возможного закрытия «Квартала 95»
Отец Зеленского высказался о будущем сына/http://globallookpress.com/

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что на данный момент речи о том, что его сын пойдет на второй президентский срок, не идет. Однако все может измениться. Это произойдет, если будет закрыто детище Зеленского — юмористическая студия «Квартал 95», которой он долгие годы руководил. «Пока фирма его теряет. Его отсутствие сказывается на фирме», — сказал Александр Зеленский.

Отец президента Украины также отметил, что его сын обеспеченный человек и мог бы в любой момент уехать из страны. Впрочем, он предпочел остаться, чтобы другие не воровали.

«А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он в любой момент бросит эту фигню», — заявил Александр Зеленский, говоря о президентстве своего отпрыска.

Отец Владимира Зеленского также сказал, что очень переживает за сына, в сторону которого постоянно сыплются упреки. Он добавил, что в наследство сыну досталась масса проблем. Александр Зеленский подчеркнул, что Владимир не мог представить, что в его сторону будет столько негатива и грязи, когда он только собирался в политику, сообщает портал Страна.ua.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЗеленскийВладимир ЗеленскийСтудия "Квартал 95"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отец Зеленского рассказал о последствиях возможного закрытия «Квартала 95»
Интересно?
Поделись с друзьями: