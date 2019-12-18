Отец Зеленского рассказал о последствиях возможного закрытия «Квартала 95»

Александр отметил, что его сын в таком случае может пойти на новый президентский срок.

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что на данный момент речи о том, что его сын пойдет на второй президентский срок, не идет. Однако все может измениться. Это произойдет, если будет закрыто детище Зеленского — юмористическая студия «Квартал 95», которой он долгие годы руководил. «Пока фирма его теряет. Его отсутствие сказывается на фирме», — сказал Александр Зеленский.

Отец президента Украины также отметил, что его сын обеспеченный человек и мог бы в любой момент уехать из страны. Впрочем, он предпочел остаться, чтобы другие не воровали.

«А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он в любой момент бросит эту фигню», — заявил Александр Зеленский, говоря о президентстве своего отпрыска.

Отец Владимира Зеленского также сказал, что очень переживает за сына, в сторону которого постоянно сыплются упреки. Он добавил, что в наследство сыну досталась масса проблем. Александр Зеленский подчеркнул, что Владимир не мог представить, что в его сторону будет столько негатива и грязи, когда он только собирался в политику, сообщает портал Страна.ua.