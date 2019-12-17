Алла Пугачева неплохо заработала на своем фильме-концерте

Документальный фильм о юбилейном концерте Аллы Пугачевой показали во многих кинотеатрах России, а премьера состоялась в кинотеатре «Октябрь». Там все было замечательно, аншлаг, овации, приглашенные звезды и сама примадонна. Разумеется, любая работа должна оплачиваться, вот и Алла Борисовна получила крупный гонорар за съемки.

По информации издания Starhit, производство и прокат фильма принесли более 30 миллионов рублей. Неизвестно, какая сумма пойдет лично Пугачевой, ведь стоит учитывать затраты на рекламу и процент от прибыли для кинотеатров, но можно сказать с уверенностью, в накладе женщина точно не останется.

Однако некоторые издания считают, что у широкой публики картина не вызвала интереса и посмотреть ее в провинции почти никто не решился. Певица предпочитает не обсуждать убытки, а вместо этого радоваться премьере и друзьям и близким, которые были рядом с ней в тот важный для нее день.