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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

По словам певицы, это было что-то совершенно грандиозное.

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Валерия осталась довольна от концерта Носкова/http://globallookpress.com/

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным. Как она отметила, еще полгода назад о таком выступлении и подумать было нельзя. Все казалось чистой авантюрой.

Исполнительница особенно поблагодарила продюсера Виктора Дробыша, на котором лежала вся организация мероприятия. Как заметила супруга продюсера Иосифа Пригожина, Дробыш молодец, потому что поверил в Носкова. Она считает, что если бы не было концерта, то и рывка в улучшении состояния Носкова не было. А так у певца была конкретная цель, к которой он планомерно шел. Как подчеркнула Валерия, в терапевтических целях выступление было просто необходимо.

Валерия добавила, что все композиции Носков пел в живую, что особенно ценно. Концерт рок-музыканта, она назвала мощнейшим по силе воздействия, по искренности и самоотдаче, сообщает РИА «Новости».

Ранее лидер «Морального кодекса» осудил звезд эстрады, которые устроили концерт для Носкова. Он считает, что его коллеге надо лежать на пляже и заниматься своим здоровьем, а не выходить на сцену. Выступление он охарактеризовал, как жалкое зрелище.

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Тэги:

ВалерияВиктор ДробышНиколай НосковНовости googleСергей Мазаев
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
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