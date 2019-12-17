«Он боится мандаринов!»: хозяйка нашла оригинальный способ защитить елку от кота

Интересный лайфхак придумала одна девушка, чтобы защитить наряженную елку от любопытного кота. Итальянка Ирэн Олокко обожает своего котика Виктора породы рэгдолл. У кота прекрасный характер, ласковый и покладистый, но он боится одной неожиданной вещи – мандаринов.

«Однажды, когда Виктор был еще маленький, мы сидели рядом на диване, я взяла мандарин и когда начала его чистить, кот зашипел и убежал. Потом я обнаружила, что он вообще ненавидит цитрусы и решила иногда использовать это», – рассказала хозяйка необычного котика изданию TheDodo. Ирэн попробовала раскладывать апельсины или мандарины на те предметы мебели, которые хотела уберечь от кота, и это сработало – Виктор не приближался к резко пахнущим фруктам.

И вот пришли новогодние деньки, когда во всех домах ставят елки и пытаются защитить их от домашних животных.

«Каждый год Виктор таскает блестящие шары и шуршащую мишуру с елки. Я кричу и ругаюсь, но это не помогает. И вот однажды утром я съела мандарин, глядя на новогоднее дерево, и мне в голову пришла блестящая идея!», – вспоминает итальянка.

Ирэн решила защитить символ Нового года от разрушения любопытным котиком, используя его страх перед цитрусами. И это сработало! Оранжевые фрукты, разложенные вокруг елки, как будто создали невидимое силовое поле, пересечь которое Виктор не решается.

Как бы кот Виктор ни любил мучить рождественские елки, мандарины он ненавидит сильнее.

Недавно мы рассказывали о другой хитрой хозяйке, которая поставила дома нарисованную елку. Ее кот недоумевает, почему дерево с грохотом не падает.

А еще мы писали о говорящем коте, который научился мяукать что-то похожее на «Ну, привет» на английском языке и стал звездой соцсетей.