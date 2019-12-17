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«Мы единая сила»: Бероев обнародовал редкие фото младшего брата

Разница в возрасте между Дмитрием и Егором составляет одиннадцать лет.

«Мы единая сила»: Бероев обнародовал редкие фото младшего брата
Егор Бероев (Фото: Globallookpress.com)

Еще в апреле младший брат Егора Бероева — Дмитрий — отпраздновал свой 31-й день рождения. Несмотря на значительную разницу в возрасте — одиннадцать лет — между мужчинами установились крепкие родственные связи. Когда его братик был еще ребенком, нынешний супруг Ксении Алферовой чувствовал себя взрослым человеком. Однако это не помешало ему привязаться к маленькому Диме, стать его надежной опорой и защитой.

На личной страничке в Instagram актер опубликовал в фото-карусели памятный черно-белый снимок, на котором он запечатлен вместе с братом рядом с дедушкиной машиной. По словам Егора, он так и не смог вспомнить, в каком году был сделан этот кадр. Кроме того, артист поделился с подписчиками свежими фото, показав возмужавшего и повзрослевшего Дмитрия.

«Мы с братом рядом с дедушкиным вишневым Жигули… Какой год, не помню! Вот заехал сегодня за мной на съемки, но уже на своей машине. Мы с братом единая сила!» — отметил Бероев.

Напомним, что актер вместе со своей возлюбленной Ксенией Алферовой воспитывает единственную дочь Евдокию. Наследнице Егора Бероева этой весной исполнилось двенадцать лет. Супруги крайне редко делятся подробностями личной жизни, стараясь избегать вопросов о дочери.

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«Мы единая сила»: Бероев обнародовал редкие фото младшего брата
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