«Пишу и плачу»: Ермолаева разводится с мужем после восьми лет совместной жизни

Девушка несколько дней назад переехала, а позже подтвердила слухи о расставании.

Нелли Ермолаева прославилась благодаря шоу «Дом-2». Там она встретила свою любовь Кирилла Андреева. Влюбленные поженились в 2016 году, но до этого длительное время встречались. А в прошлом году у них родился сын Мирон. Малыш появился на свет в одной из клиник Майами. Со стороны казалось, что они идеальная пара. В соцсетях влюбленные делились трогательными снимками, но на днях некоторые поклонники заподозрили неладное.

Ермолова переехала, а потом решилась сделать признание. Она подтвердила, что разводит с мужем. Девушка напомнила, уже экс-возлюбленному о приятных моментах, которые они пережили: о подарках, первой ссоре и других моментах.

«Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела… Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь?», — написала Нелли. «А теперь «НАС» больше нет …. Есть Я и ТЫ… Пишу и плачу… Нет нет …. не от того, что так происходит сейчас. Я горжусь, что мы были друг у друга и ЛЮБИЛИ по-настоящему!», — отметила она.

Ермолова назвала Кирилла мужчиной, который был послан ей Богом. «Я безумно благодарна Тебе за все, что с нами происходило за 8 лет», — добавила она. Звезда телестройки дала понять, что инициатором расставания стал ее супруг. Она заверила, что они расстались друзьями. Нелли пожелала, чтобы Андреев нашел настоящую любовь. Также она поблагодарила его за сына.

На пост отреагировали не только поклонники, для которых новость стала настоящим ударом.

«Как же так. Больно, когда такие пары распадаются…Сил вам и мудрости пережить», — написала Ольга Бузова.

«Я просто в шоке, даже слов нет… Я надеюсь, что это только сложный период и вы снова будете вместе», — присоединилась ведущая Анна Городжая.

«Мудрое расставание это так непросто. Вы же большие умницы что смогли», — не осталась в стороне и Сати Казанова.