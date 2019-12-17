Крючкова назвала людей, которые оплатили ее операцию в Германии

Актриса Светлана Крючкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как у нее обнаружили онкологическое заболевание.

«Мне поставили страшный диагноз — рак. Я к этому спокойно отнеслась. Собрала родных, и мы поехали есть стейки. Потом я составила завещание. Я все в своей жизни заработала своим трудом. Боялась, что после моей смерти вылезут какие-нибудь родственники, о которых я раньше не знала. И еще у меня была паника. Я же не записала гражданскую поэзию Марины Цветаевой. Ее кроме меня никто не читает», — заявила Светлана Крючкова.

При этом после одна из подруг сказала ей, чтобы она ложилась на лечение в стационар. В итоге на операцию она уехала в Германию. «А у меня денег-то не было. С финансами мне помогли Никита Сергеевич Михалков, Женя и Маша Мироновы. Через четыре дня меня прооперировали. Немецкие врачи удивились, почему русские врачи не видели опухоль. Я думала только о работе и о детях. Попросила их: не смейте рыдать», — заметила актриса.

По словам звезды, она прожила насыщенную жизнь и уже давно ничего не боится. «Врач пришел на третьи сутки. А я программу составляла за компьютером. Она сказала: «Ну, видимо, будете долго жить», — заметила Светлана Крючкова.

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