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Легендарня песня Мэрайи Кэри впервые за 25 лет возглавила чарт Billboard

Рождественская композиция All I Want For Christmas Is You известна во всем мире.

Легендарня песня Мэрайи Кэри впервые за 25 лет возглавила чарт Billboard
Мэрайя Кэри. Фото: ImagePressAgency/face to face

Певица Мэрайя Кэри получила свою порцию рождественского чуда, ведь впервые за 25 лет ее хит All I Want For Christmas Is You занял первую строчку в хит-параде Billboard Hot 100!

Вы не ошиблись, за целых 25 лет знаменитая рождественская песня ни разу не удостаивалась первого места. Этот хит был выпущен аж в 1994 году, но на тот момент попасть в список лучших песня не смогла по другой причине — по правилам, если композиция не вышла на физическом носителе, то и принимать участие в Billboard Hot 100 она не может.

Спустя какое-то время All I Want For Christmas Is You все же выпустили на аудиокассетах, но тогда ей удалось добраться только до третьей строчки. Впрочем, не стоит думать, что такую известную композицию оставили без внимания, трек получал награду как самая надоедливая новогодняя песня, а также золото в хит-параде Rolling Stone.

И вот этот год стал для Мэрайи Кэри счастливым, она поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram.

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Тэги:

BillboardМэрайя КэриРождество
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Легендарня песня Мэрайи Кэри впервые за 25 лет возглавила чарт Billboard
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