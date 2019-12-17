«Скажите — горячо!»: Седокова повеселилась на вечеринке с экс-подругой Павла Воли

16 декабря свой день рождения отпраздновала экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Украинской певице исполнилось 37 лет. Для многих не секрет, что артистка не только занимается сольной карьерой, она также воспитывает троих детей: 15-летнюю дочь Алину, восьмилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, с отцом которого поп-исполнительница также успела разойтись.

В честь дня рождения Седокова решила устроить девичник, пригласив на вечеринку самых близких подруг. Экс-солистка группы «ВИА Гра» отпраздновала свое 37-летие в компании актрисы из сериала «Универ. Новая общага» Анны Хилькевич, Натальи Рудовой, дизайнера Виктории Десятниковой. На празднике также появилась и бывшая возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли — 34-летняя Мария Кравцова, больше известная как Марика.

В интервью «Собеседнику» знаменитость опровергла слухи о том, что они с Пашей встречались только ради пиара. По словам Марии, на протяжении четырех лет им было бы трудно претворяться влюбленными. Девушка не скрывала: их чувства с телеведущим были искренними, несмотря на то, что светская львица считала себя полной противоположностью бывшего избранника. Марика не стала скрывать: решение разойтись созревало постепенно. Экс-возлюбленная Павла Воли предполагает, что причиной тому стала их занятость, плотный съемочный график. Молодые люди расстались без взаимных упреков и ссор.