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«Скажите — горячо!»: Седокова повеселилась на вечеринке с экс-подругой Павла Воли

Украинская исполнительница отметила свой 37-й день рождения.

«Скажите — горячо!»: Седокова повеселилась на вечеринке с экс-подругой Павла Воли
Анна Седокова и Марика (Фото: Globallookpress.com)

16 декабря свой день рождения отпраздновала экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. Украинской певице исполнилось 37 лет. Для многих не секрет, что артистка не только занимается сольной карьерой, она также воспитывает троих детей: 15-летнюю дочь Алину, восьмилетнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, с отцом которого поп-исполнительница также успела разойтись.

В честь дня рождения Седокова решила устроить девичник, пригласив на вечеринку самых близких подруг. Экс-солистка группы «ВИА Гра» отпраздновала свое 37-летие в компании актрисы из сериала «Универ. Новая общага» Анны Хилькевич, Натальи Рудовой, дизайнера Виктории Десятниковой. На празднике также появилась и бывшая возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли — 34-летняя Мария Кравцова, больше известная как Марика.

В интервью «Собеседнику» знаменитость опровергла слухи о том, что они с Пашей встречались только ради пиара. По словам Марии, на протяжении четырех лет им было бы трудно претворяться влюбленными. Девушка не скрывала: их чувства с телеведущим были искренними, несмотря на то, что светская львица считала себя полной противоположностью бывшего избранника. Марика не стала скрывать: решение разойтись созревало постепенно. Экс-возлюбленная Павла Воли предполагает, что причиной тому стала их занятость, плотный съемочный график. Молодые люди расстались без взаимных упреков и ссор.

Певица Анна Седокова
Анна Седокова повеселилась на вечеринке с Натальей Рудовой, Анной Хилькевич, Марикой и Викторией Десятниковой (Фото: Instagram.com/rudovanata)

«Как же было невероятно круто! Спасибо за крутейший день рождения! Будь счастлива», — отметила Рудова, по достоинству оценив вечеринку именинницы.

«Скажите — горячо!» — обратилась к своим подругам Марика.

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Тэги:

Анна СедоковаАнна ХилькевичЗвездный стильЛяйсан УтяшеваМарикамода и стильНаталья РудоваПавел Воля
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«Скажите — горячо!»: Седокова повеселилась на вечеринке с экс-подругой Павла Воли
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