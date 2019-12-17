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Ответы на все вопросы: появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Похоже, что ожидания скептиков по поводу заключительной картины трилогии не оправдались.

Ответы на все вопросы: появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
"Скайуокер. Восход". Фото: F. S/AdMedia

Пока жители России с нетерпением ждут 19 декабря, чтобы насладиться новым и таким долгожданным фильмом по вселенной «Звездных войн», жители Америки уже делятся своими впечатлениями по поводу завершающей части очередной трилогии. Судя по первым отзывам, все опасения были напрасны и даже позабытый в квартире Джона Бойеги сценарий фильма, который после был успешно слит в интернет, не помешал режиссеру Джеффри Абрамсу сделать все качественно.

Первые зрители нового фильма пишут, что фильм под завязку наполнен событиями, иногда даже сложно за всем уследить, а финал такой, каким и должен быть, правильный. По словам критиков, концовка фильма наиболее удалась и у режиссера идеально получилось завершить цикл фильмов, который длится без остановок уже много лет.

Зрители также добавили, что «Скайуокер. Восход» даст ответ на все неразрешенные вопросы, которые мучили всех фанатов киновселенной, начиная с выхода седьмого фильма. В целом, первые зрители сошлись во мнении, что стоит всеми силами избегать спойлеров и оценить новый блокбастер без учета чужого мнения.

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Ответы на все вопросы: появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
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