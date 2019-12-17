Послесвадебное: самый популярный блогер YouTube собрался отойти от дел

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг, он же PewDiePie (Пьюдипай), известный тем, что долгое время являлся самым популярным автором на YouTube, в своем выпуске от 15 декабря заявил, что устал от видеохостинга и собирается «отдохнуть» от него в начале 2020 года.

Блогер признался, что чувствует себя очень уставшим и скоро сделает перерыв в своем творчестве, какое-то время новые видео перестанут появляться на его канале. Также 30-летний мужчина предвидел, что скоро ему вообще может стать скучно на YouTube, так как сайт «закручивает гайки» и начинает удалять ролики, в которых усматривает скрытые нападки. В частности, речь идет об оскорблениях людей по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и прочих скользких темах. Таким образом, блогерам остается все меньше поля для острот и споров, и далеко не один Феликс негодует по этому поводу.

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Напомним, этим летом PewDiePie перестал быть завидным холостяком — он женился на своей девушке Марции Бизоньин. Может, стремление молодого человека отдохнуть от блогерства вызвано желанием удалить больше времени семье, а критика YouTube — это только прикрытие? Добавим, что парень прославился стримами прохождения компьютерных игр. На этом контенте он зарабатывал по 15 миллионов долларов в год.