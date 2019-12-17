«Мужа очень любила»: таролог Кинжинов дал свою оценку браку Елены Батуриной

О скоропостижной кончине Юрия Лужкова стало известно еще 10 декабря. Бывший мэр Москвы умер в одной из мюнхенских больниц в Германии. Уточнялось, что муж Елены Батуриной перенес операцию на сердце. Экс-чиновник ушел из жизни в возрасте 83 лет. Известие о смерти Юрия Михайловича стало полной неожиданностью для его коллег и близких.
В интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прокомментировал нынешнее состояние вдовы покойного Лужкова, заявив, что Батурина сможет пережить постигшее ее горе, однако в будущем она вряд ли выйдет замуж.
«Смерть Юрия Лужкова, экс-мэра Москвы, стала печальным известием для многих в этой стране. К нему относились неоднозначно, по-разному, но отрицать, что это был человек яркий, деятельный, просто глупо», — резюмировал таролог.
Кинжинов не сомневается, что супруга экс-чиновника испытывала к нему искренние чувства. Несмотря на свои переживания и внутренний кризис, она сможет справиться с личной потерей благодаря поддержке близких родственников.
«Супруга Лужкова, Елена Батурина, мужа очень любила… В дальнейшем не вижу ее в браке. Но в одиночестве она не останется. Таро показывают мощнейшую поддержку со стороны друзей, родственников. Вижу, что будет работать, много успешной деятельности. Так что ее жизнь после смерти супруга не остановится на одном месте. Этой женщине хватит сил, чтобы двигаться вперед даже без близкого привычного плеча рядом», — добавил Кинжинов.