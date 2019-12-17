«Мужа очень любила»: таролог Кинжинов дал свою оценку браку Елены Батуриной

Финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» не сомневается, что вдова Юрия Лужкова справится с постигшим ее горем.

О скоропостижной кончине Юрия Лужкова стало известно еще 10 декабря. Бывший мэр Москвы умер в одной из мюнхенских больниц в Германии. Уточнялось, что муж Елены Батуриной перенес операцию на сердце. Экс-чиновник ушел из жизни в возрасте 83 лет. Известие о смерти Юрия Михайловича стало полной неожиданностью для его коллег и близких.

В интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов прокомментировал нынешнее состояние вдовы покойного Лужкова, заявив, что Батурина сможет пережить постигшее ее горе, однако в будущем она вряд ли выйдет замуж.

«Смерть Юрия Лужкова, экс-мэра Москвы, стала печальным известием для многих в этой стране. К нему относились неоднозначно, по-разному, но отрицать, что это был человек яркий, деятельный, просто глупо», — резюмировал таролог.

Кинжинов не сомневается, что супруга экс-чиновника испытывала к нему искренние чувства. Несмотря на свои переживания и внутренний кризис, она сможет справиться с личной потерей благодаря поддержке близких родственников.