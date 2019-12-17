«Это непозволительно»: Авербух отреагировал на высказывания Ягудина в адрес фанатов

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на резкие высказывания своего близкого друга и партнера по шоу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Ранее фигурист встал на защиту своего тренера и «второй мамы» Татьяны Тарасовой. Он заявил, что небольшая группа занимается травлей великого тренера. При этом в адрес тех, кто осуждает наставницу, он высказался неодобрительно и даже грубо.

Одна из подписчиц в ответ на это заметила, что если Ягудин продолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься сам для себя. Пользовательница заметила, что собиралась всей семьей на шоу Авербуха «Щелкунчик» с участием Ягудина в Новокузнецке. Теперь же ей не хочется смотреть на прокат фигуриста.

Любопытно, что с пользовательницей согласился Илья Авербух. «Согласен с вами! Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль», — сказал фигурист.

Отметим, что скандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова решила сделать перерыв в своей блистательной карьере. Она, напомним, уже выиграла все титулы. Ее решение прокомментировали звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера фигуристки Этери Тутберидзе, после чего и разгорелся жуткий конфликт.