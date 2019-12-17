«Кто это роток открыл? Дайте лупу»: Плющенко ответил хореографу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил хореографу тренера Этери Тутберидзе Алексею Железнякову. Ранее тот вмешался в громкий скандал в фигурном катании, который возник после объявления о приостановке в выступлениях олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой.

Напомним, что свои комментарии в связи с решением Загитовой дали многие звезды прошлого фигурного катания. Среди них были Евгений Плющенко и Татьяна Тарасова. Тутберидзе не понравились слова в адрес своей подопечной, и она ответила Тарасовой и Плющенко. Общий фон высказываний сводился к тому, чтобы они не лезли не в свое дело. После этого началась настоящая вакханалия. Комментарии посыпались как из рога изобилия со всех сторон. Сама Тутберидзе опубликовала строчки из стихотворения поэтессы Марины Цветаевой, чтобы хоть как-то разрядить пыл.

Одним из тех, кто встал на защиту Тутберидзе, был хореограф ее группы Алексей Железняков. Он заявил, что Плющенко и Тарасова «должны закрыть рты и заниматься своими делами». Если в тренерском штабе Тутберидзе высказались в их адрес, значит, они это заслужили.

Плющенко, судя по всему, пришел в бешенство от таких слов. В соцсетях он гневно отреагировал на слова Железнякова: «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как надо отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть», — написал Евгений Плющенко.

Отметим, что скандал в связи с заявлением Загитовой только набирает обороты. При этом мировая пресса, которая внимательно следит за «перипетиями» борьбы считает, что достойнее всего в этой ситуации ведет себя семнадцатилетняя Загитова. Она не лезет в разборки и не отвечает на обвинения. Кстати, Татьяна Тарасова также перестала продолжать эту «информационную войну». Она грубо ответила одному из журналистов, когда он попросил ее прокомментировать слова Тутберидзе.

Любопытно, что к скандалу «подтягиваются» уже и те, кто связан с фигурным катанием опосредованно. К примеру, телеведущий Дмитрий Губерниев, который специализируется на освещении биатлона, сказал, что в его любимом виде спорта такой «адский срач» просто невозможен.