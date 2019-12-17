НОВОСТИ

Кристен Стюарт достойно восприняла провал «Ангелов Чарли»

Актриса гордится своим участием в картине.

Кристен Стюарт достойно восприняла провал «Ангелов Чарли»
Кристен Стюарт. Фото: James Warren/ZUMAPRESS.com

В интервью изданию The Playlist актриса Кристен Стюарт рассказала о своем отношении к фильму «Ангелы Чарли», в котором она снималась, а также высказала свое мнение по поводу его кассового провала.

Девушка заявила, что сумма, собранная «Ангелами» в прокате, — это не повод печалиться. Стоит напомнить, что за месяц фильм собрал всего 55 миллионов долларов, при этом его создание стоило 48 миллионов. Стюарт отметила, что она снялась в хорошем в фильме и ее это радует. Гораздо хуже была бы ситуация, если бы плохой фильм с ее участием все хвалили.

По словам актрисы, в современном мире довольно сложно продвигать такой фильм, как «Ангелы Чарли» и единственное, что ее расстраивает, это крест на возможном продолжении истории о женщинах-шпионах, ведь при таких сборах крайне мало шансов, что киностудии захотят делать сиквел.

Напомним, ассоциация кинокритиков Голливуда признала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Ангелы Чарли»Кристен Стюартпровал
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристен Стюарт достойно восприняла провал «Ангелов Чарли»
Интересно?
Поделись с друзьями: