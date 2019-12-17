Кристен Стюарт достойно восприняла провал «Ангелов Чарли»

В интервью изданию The Playlist актриса Кристен Стюарт рассказала о своем отношении к фильму «Ангелы Чарли», в котором она снималась, а также высказала свое мнение по поводу его кассового провала.

Девушка заявила, что сумма, собранная «Ангелами» в прокате, — это не повод печалиться. Стоит напомнить, что за месяц фильм собрал всего 55 миллионов долларов, при этом его создание стоило 48 миллионов. Стюарт отметила, что она снялась в хорошем в фильме и ее это радует. Гораздо хуже была бы ситуация, если бы плохой фильм с ее участием все хвалили.

По словам актрисы, в современном мире довольно сложно продвигать такой фильм, как «Ангелы Чарли» и единственное, что ее расстраивает, это крест на возможном продолжении истории о женщинах-шпионах, ведь при таких сборах крайне мало шансов, что киностудии захотят делать сиквел.

Напомним, ассоциация кинокритиков Голливуда признала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия.