Таролог Кинжинов вступился за возлюбленную Петросяна в истории с замужеством

Ранее в прессе появилась информация о том, что Евгений Ваганович женился на своей 30-летней помощнице из Тулы. Финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» прокомментировал союз именитого юмориста.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов высказался о взаимоотношениях 74-летнего Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы. По словам таролога, многим, и прежде всего представителям СМИ, не дает покоя вопрос: Действительно ли юморист оформил союз с Татьяной Брухуновой?

больше по теме Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле Юмористка до сих пор делит с Евгением Вагановичем совместно нажитое имущество.

При этом экстрасенс подметил, что для окружения Евгения Вагановича известие о его разрыве с бывшей женой Еленой Степаненко стало полной неожиданностью. Их брачный союз продлился около 32 лет — за это время супруги пережили вместе как радостные моменты, так и кризисные ситуации. Кинжинов не сомневается: юмористу очень повезло с новыми отношениями.

«Это не «седина в бороду, бес в ребро», здесь действительно имеют быть место искренние чувства, причем взаимные. Недавно состоялась свадьба между Брухуновой и Петросяном. Тридцатилетнюю возлюбленную юмориста многие стали тут же обвинять в браке по расчету и корысти. Расклад карт показал, что люди делают это зря. Новая семейная пара действительно заключила брак, будут жить, скорее всего, до конца», — резюмировал таролог.

Ранее экс-супурга Евгения Петросяна подметила, что может пожелать юмористу и его ассистентке только счастья и благополучия. Елена Григорьевна уточнила, что возможная свадьба ее бывшего мужа никак не отразится на их судебном деле. Как выяснилось, Степаненко и Петросян до сих пор делят совместно нажитое имущество.