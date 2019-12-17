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Конец эпохи пиратства: в США прикрыли два крупных сайта с украденным кино

Контента у этих платформ было больше, чем у Netflix.

Конец эпохи пиратства: в США прикрыли два крупных сайта с украденным кино
Джек Воробей, простите, капитан Джек Воробей на постере «Пиратов Карибского моря 5». Фото: Disney Enterprises

В Америке ФБР «накрыло» двоих программистов и прикрыло их нелегальный бизнес. Речь идет о кинопиратстве. Задержаны неприметные на первый взгляд мужчины — Дэррил Поло и Луис Вилларино из Лас-Вегаса. Они создали ряд сайтов, на которых пользователи смотрели фильмы и сериалы. Знакомо? В России, пожалуй, каждый второй человек в Интернете потребляет кинопродукцию на подобных порталах, не заботясь о наличии у них прав на трансляцию.

Как сообщает USA Today, задержанные создали множество пиратских сайтов, в том числе крупные видеохостинги iStreamItAll и Jetflix. Сервисы предоставляли 118 тысяч эпизодов сериалов и телешоу, а также 11 тысяч фильмов. Это больше, чем у легальных Netflix и Hulu.

Мистер Поло признался, что заработал на пиратском бизнесе 1 миллион долларов. Контент он просто скачивал с торрент-сайтов. Его вместе с подельником будут судить в марте. Стоит ли упоминать, что деятельность этих двоих мужчин нанесла многомиллионный ущерб кинопроизводителям и обладателям авторских прав.

Добавим, что в России тоже ведется подобная борьба с нелегальным распространением контента. Пиратские сайты закрываются каждый день, однако на их месте вырастают новые «головы гидры». При этом, Интернет все-таки движется в сторону закона и порядка. Эпоха просмотра любимых сериалов лишь за рекламу онлайн-казино постепенно уходит.

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Конец эпохи пиратства: в США прикрыли два крупных сайта с украденным кино
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