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На YouTube появился официальный трейлер мультфильма о советском Супермене

В кадре, кроме супергероя, можно увидеть Иосифа Сталина.

На YouTube появился официальный трейлер мультфильма о советском Супермене
Кадр из трейлера про советского супермена. https://youtu.be/BMqrRhSVfBE

На YouTube появился долгожданный тизер мультипликационного фильма «Супермен. Красный сын». Супергерой превзошел все ожидания публики – на сей раз с планеты Криптон он прилетает не в США, а на территорию СССР. Действие разворачивается в эпоху холодной войны.

Зрители видят неравные битвы с советскими танками, разговор с Иосифом Сталиным, танец и совместную работу с Чудо-женщиной и спасение рядовых граждан Советского Союза.

Картина создана по комиксу Марка Миллара, который был опубликован в 2002 году. На экранах мультфильм появится зимой следующего года.

Всего за несколько часов публикации трейлера про советского Супермена ролик набрал более 1 млн просмотров. Свыше 40 тысяч зрителей поставили тизеру «лайк» и около 1 тысячи человек – «дизлайк».

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На YouTube появился официальный трейлер мультфильма о советском Супермене
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