«Мне очень нравится быть мамой»: Иванова высказалась о рождении младшей дочери

В недавнем интервью журналу «ОК!» 34-летняя Светлана Иванова рассказала о личном. Вместе с 58-летним режиссером Джаником Файзиевым актриса из сериала «Тест на беременность» воспитывает двоих детей. Старшая наследница пары — Полина — появилась на свет еще в 2012 году. Спустя шесть лет, после первых родов знаменитость решилась на вторую беременность, подарив возлюбленному младшую дочь Миру.

По словам артистки, она не может сказать, что с появлением второго ребенка что-то глобально изменилось в ее жизни. Светлана не скрывает: ей нравится проводить время с дочкой. Иванова на собственном опыте поняла, что материнство после 30 лет отличается от восприятия той же истории, но в более юном возрасте. Со второй беременностью все гораздо осознанней, меньше нервов и беспочвенных переживаний, утверждает избранница Файзиева.

«Мне вообще очень нравится быть мамой двоих детей, это очень «мое». Мне кажется, Мира была у меня всегда», — добавила Светлана, говоря о младшей дочери.

Иванова не стала скрывать, что в новой ленте «Аванпост» она снималась с грудным ребенком на руках. Сейчас, когда Мире исполнилось уже полтора года, артистка признается, что все прошло гладко, без каких-либо эксцессов. По словам Светланы, она начала сниматься в фильме еще будучи беременной. И после родов актриса продолжала активно появляться в кадре.

Возлюбленная Джаника Файзиева подметила, что первые молочные зубки ее крохи появились на съемочной площадке «Аванпоста». Иванова не могла разлучиться с малышкой. Поэтому Мира находилась рядом с мамой неотлучно.

По словам Светланы, съемочная группа во главе с режиссером создала все необходимые условия для того, чтобы она чувствовала себя комфортно на площадке. Вовремя кормила дочь в перерывах между съемками, не переходя на искусственные смеси.