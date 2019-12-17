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Эмин ответил на вопрос, во сколько ему обошлись съемки Трампа в клипе

Процесс работы с нынешним президентом США продлился всего десять минут.

Эмин ответил на вопрос, во сколько ему обошлись съемки Трампа в клипе
Эмин заснял Трампа в своем клипе/http://globallookpress.com/

Музыкант Эмин Агаларов ответил на вопрос, во сколько ему обошлись съемки клипа на песню In Another Life с президентом США Дональдом Трампом. «Это было бесплатно. Он меня спросил: «А что я должен буду делать в клипе?» «Тебе надо меня уволить», — сказал я. «Это я умею», — ответил Трамп. «И сколько это займет времени?» — уточнил он. «10 минут, прямо в отеле», — сказал я.

Как заметил Агаларов, у них тогда были очень доверительные отношения с Трампом. Как считает музыкант, если бы не вся история с якобы вмешательством России в выборы президента США, то они бы и сейчас общались. Теперь же он не звонит Трампу, потому что понимает — это не правильно истолкуют.

Эмин отметил, что в 2013 году Трамп приезжал в Москву на конкурс «Мисс Вселенная». После была большая вечеринка, которую организовал Эмин. Интересно, что Трамп изначально собирался в гостиницу, однако остался на вечеринке. Прямо с нее он уехал позже в аэропорт.

Агаларов добавил, что нынешний президент США вел себя на празднике достойно. К девушкам он не приставал. Трамп не пьет и не курит. Позже Эмин бывал у него в офисе в Нью-Йорке. Они прекрасно общались. Кстати, именно Эмин выступал на открытии гольф-клуба Трампа в Майами со своими музыкантами. О концерте его лично попросил нынешний президент США, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Дональд ТрампСШАЭмин Агаларов
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Эмин ответил на вопрос, во сколько ему обошлись съемки Трампа в клипе
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