«Удар пришелся на мою сторону»: дочь Пригожина вспомнила страшное ДТП

По словам Данаи, от трагического исхода ее спасло то, что она не была пристегнута.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась, что два года назад могла погибнуть в страшном ДТП. По ее словам, все случилось на трассе М-4 в Московской области. Она вместе с друзьями возвращалась из Красной Поляны, где каталась на лыжах. Машина из-за гололеда врезалась в столб и перевернулась. При этом Даная подчеркнула, что все в машине были трезвы.

«Я сидела впереди, возле водителя. Удар пришелся на мою сторону. У меня были многочисленные царапины на руках. Я по сей день прокручиваю все и задаюсь вопросом: «Как мы выжили?!» — отметила девушка.

Впрочем, после столь серьезной аварии у Данаи есть проблемы со здоровьем. Иногда у нее болит спина. После аварии ей диагностировали сотрясение мозга. Как заметила Даная, спасло ее то что сработала подушка безопасности, а также то, что она не была пристегнута. Ее отбросило в сторону, и она не оказалась зажата в машине.

Даная Пригожина отметила, что после в течение года не то что не могла за руль сесть, а даже чувствовала дискомфорт, когда находилась около водителя. Ей все время казалось, что он быстро едет, сообщает «СтарХит».

Добавим, что родственник Данаи Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, за последнее время три раза попал в ДТП. Первая авария была достаточно серьезной. Молодой человек повредил губу.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Соблюдайте меры безопасности!