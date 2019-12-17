«Я рыдал весь концерт»: Пригожин ответил Мазаеву, который предложил Носкову лежать на пляже

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера «Морального кодекса» Сергея Мазаева. Ранее рок-певец раскритиковал организаторов концерта Николая Носкова, который перенес инсульт. Как сказал Мазаев, его коллеге после болезни нужно не выступать, а лежать на пляже в обществе родных людей.

По словам Пригожина, Носков — выдающийся музыкант. За год после инсульта он очень изменился в лучшую сторону. Если, как ему советует Мазаев, Носков будет лежать на пляже, то в его жизни ничего не изменится. Пригожин уверен, что нельзя бросать людей, которые находятся в таком положении.

Муж Валерии добавил, что был определенный риск, который несли организаторы концерта. Было неизвестно, как пройдет выступление Носкова после инсульта. Как отметил Пригожин, ни один музыкант и артист в истории человечества не хотел уходить со сцены самостоятельно. Сцена, как он думает, для Носкова — вся жизнь. Те же, кто организовал концерт, явно не преследовали цель добавить популярности себе. Они хотели поддержать попавшего в беду музыканта.

«Я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен», — сказал Иосиф Пригожин, слова которого приводит портал nsn.fm.

Отметим, что два года назад Николай Носков, который получил широкую известность, еще когда пел в группе «Парк Горького», перенес инсульт. Многие считали, что ему уже никогда не вернуться на сцену. Однако музыкант не послушал скептиков и дал концерт «Живой». Главным человеком, кто все организовал, стал продюсер Виктор Дробыш.

Кстати, когда Дробыша спросили, как он относится к словам Мазаева, то он заметил, что для лежания на пляже нужны средства. Все деньги за концерт были направлены Николаю Носкову. Звезды отказались от пригласительных и купили билеты на выступление. Между тем Дробыш пожурил рок-музыкантов, которые проигнорировали концерт.