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Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»

«Он не может жить без космоса» Константина Бронзита оказался в десятке лучших.

Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Кадр из мульфильма «Мы не можем жить без космоса»

Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Это уже третья попытка кинодеятеля получить заветную статуэтку американской киноакадемии. Ранее он оказывался в числе номинантов в 2009 году с работой «Уборная история – любовная история». А затем в 2016 году с мультфильмом «Мы не можем жить без космоса». Однако режиссеру ни разу не удавалось дойти до финала конкурса.

В коротком листе премии, состоящим из десяти претендентов, кроме российского мультфильма, можно увидеть чешскую ленту «Дочь», американскую «Волосы любви», французскую «Незабываемый», голландскую «Помни мои мысли», американскую «Китбулль», американо-китайскую «Сестра», канадскую «Физика скорби» и совместную работу португальских, французских и канадских режиссеров «Дядя Томас: учет дней». Список опубликован на официальном сайте «Оскара».

Кто станет победителем и получит заветную статуэтку, станет известно только в январе следующего года.

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мультфильмПремия "Оскар"Претенденты на "Оскар"
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Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
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