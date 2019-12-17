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«Это у нас еще винтовок нет»: Траньков ответил Губерниеву, который вмешался в скандал фигуристов

Олимпийский чемпион в парном катании пошутил после слов спортивного комментатора.

«Это у нас еще винтовок нет»: Траньков ответил Губерниеву, который вмешался в скандал фигуристов
Траньков ответил Губерниеву/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков в сторис Instagram прокомментировал высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее телеведущий заявил, что в биатлоне невозможен такой «адский срач», который устроили фигуристы из-за приостановки карьеры Алины Загитовой. При этом Губерниев подчеркнул, что уважительно относится ко всем людям, которые участвуют в конфликте. Он их всех любит.

Текст Транькова в адрес Губерниева. Фото
Траньков ответил Губерниеву/https://www.instagram.com/xam_trankov/

«Это у нас еще винтовок нет. Только г-ном стреляем!» — заявил Максим Траньков и поставил улыбающийся смайлик.

Напомним, что после объявления о приостановке карьеры Алиной Загитовой на этот счет высказались многие звезды фигурного катания прошлого. К примеру, Татьяна Тарасова сказала, что Загитовой следовало бы равняться на свою соперницу Евгению Медведеву, которая не побоялась трудностей после неудач. Высказал свое мнение и Евгений Плющенко.

В ответ тренер Загитовой Этери Тутберидзе заявила, что в свое время Плющенко пытался переманить Загитову под свое крыло. Эти слова задели фигуриста. Он заявил, что Тутберидзе скорее даже не тренер, а спортивный менеджер. Все прыжки ее подопечным ставит другой наставник.

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Тэги:

Алина ЗагитоваДмитрий ГуберниевЕвгений ПлющенкоМаксим ТраньковЭтери Тутберидзе
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«Это у нас еще винтовок нет»: Траньков ответил Губерниеву, который вмешался в скандал фигуристов
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