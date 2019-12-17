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Вспомнил детство: Калкин воссоздал ловушку из фильма «Один дома»

Устройство американский актер смонтировал вместе с американским блогером и инженером Марком Робером.

Вспомнил детство: Калкин воссоздал ловушку из фильма «Один дома»
Маколей Калкин. Стоп-кадр https://youtu.be/a_TSR_v07m0

39-летний актер Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», в преддверии Нового года решил вспомнить детство и немного пошалить. Вместе с блогером и инженером Марком Робером он воссоздал взрывающуюся, но при этом вполне безопасную ловушку для воров, которую показывали в знаменитом фильме.

Мужчины взяли картонную коробку из-под наушников, положили в нее блестки и спрей с сильным неприятным запахом и оснастили специальным техническим устройством. Как только злоумышленник открывал коробку, из нее разлеталась по всему периметру разноцветная блестящая пыль и вырывалось зловоние.

Механизм оснащался мобильным телефоном (видимо, ненужным), чтобы за всем происходящим можно было наблюдать онлайн. Конструкция предназначается для отпугивания воришек, которые подбирают посылки, оставленные почтальонами возле домов американских граждан.

Блогер и Калкин проверили свою ловушку в действии, реакция была впечатляющая! Видео опубликовано на YouTube-канале Марка Робера.

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Вспомнил детство: Калкин воссоздал ловушку из фильма «Один дома»
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