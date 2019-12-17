«Популяризация веры и религии»: Лисовец высказался о скандале вокруг украшений Собчак

Светская львица опубликовала в соцсетях снимок, где не ней серьги с ликом Христа.

Эксперт моды Влад Лисовец встал на защиту светской львицы Ксении Собчак, которая в соцсетях опубликовала резонансный кадр. На снимке на ней серьги с ликом Христа. Некоторые верующие осудили за это популярную телеведущую.

По словам Лисовца, на подобный снимок могли обидеться только в России, где, как он считает, некоторые до сих пор живут в каменном веке. Он отметил, что изображение Христа на серьгах ничем не отличается от икон в автомобилях, барах, кафе. Он не понимает, почему крест можно носить на груди, а в ушах нельзя.

По словам Лисовца, религиозные символы — тренд последних лет. Итальянские дизайнеры вообще изображают святых на футболках и толстовках, и никто не бросает им камни в спину. Как считает стилист, всему виной скандальная личность Собчак, поэтому и такой нездоровый ажиотаж вокруг ее персоны.

«Популяризация веры и религии. Это всегда выглядит успокоительно и уважительно», — сказал он.

Любопытно, что сам Лисовец уже шесть лет носит крест в ухе. Его часто атакуют вопросами, зачем он это делает. Стилист отметил, что делает это с благой целью. По словам модного эксперта, серьги с ликом Христа могли оскорбить только изначально оскорбленных людей. Сам он с радостью смотрит на такие снимки. Они лишний раз напоминают ему о Боге, сообщает портал 360tv.ru.