«Любовь с первого взгляда»: Анна Пескова вспомнила, как познакомилась с мужем-чиновником

Актриса Анна Пескова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как познакомилась со своим супругом. Звезда уже три года замужем за заместителем главы Минэкономразвития РФ Дмитрием Пристансковым. Отметим, что ради нее он оставил прежнюю супругу, владелицу салонов красоты Юлию Татарскую. В браке они были десять лет. От этого союза у Пристанскова есть дочка.

«Это была достаточно банальная история. Любовь с первого взгляда. Мы познакомились в кафе через общего друга. Я как раз собиралась уезжать на горнолыжный курорт. Затем мы увиделись только через несколько месяцев. Я все это время думала о нем», — заявила Анна Пескова.

При этом она отметила, что познакомиться они должны были намного раньше. В Санкт-Петербурге, где актриса долгое время проживала, они, к примеру, жили в одном подъезде. «Моя агент жила в доме его родителей. Я как минимум два раза в неделю приезжала в этот дом. Также в Питере у нас есть одно тайное место, куда мы порой приходили погрустить. Просто были там в разное время, поэтому не встретились. В итоге встреча произошла в Москве через энное количество лет», — заявила актриса.

Как сказала Пескова, она добрая отзывчивая жена, которая в случае войны будет подносить снаряды супругу. «Мой муж — прекрасный человек. У нас чудесная дочь, которой уже два года. Мы очень счастливы вместе», — заметила звезда.