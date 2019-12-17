Сестра запрещала пускать к Элине Быстрицкой священника

Крестный отец Элины Быстрицкой Сергей Залесский в Замоскворецком суде столицы, где рассматривается дело против экс-директора актрисы Ксении Рубцовой, рассказал, как сестра звезды «Тихого Дона» издевалась над родственницей. Как отметил Залесский, в последние месяцы жизни актрисы он с ней не виделся. Все потому, что сестра София Шегельман изолировала родственницу от окружающих. Как он отметил, к ней запрещено было пускать даже священника.

В сентябре прошлого года Шегельман поменяла весь персонал и сиделок. Все время с Быстрицкой проводила некая девушка по имени Наташа, приехавшая из Запорожья.

Залесский отметил, что пытался связаться с Быстрицкой. Все время ему говорили, что звездная актриса, состояние которой ухудшалось с каждым днем, не может подойти к телефону. Ему все время говорили, что она только что поела и спит. Залесский добавил, что его такая ситуация очень настораживала и расстраивала. Он прекрасно понимал, что делается все возможное, чтобы он не попал в квартиру Быстрицкой.

В то же время он понимает, почему Шегельман была так всегда настроена против него. Именно Залесского она считала главным виновником того, что Элина Быстрицкая не ухала за сестрой жить в Израиль, сообщает «Комсомольская правда».