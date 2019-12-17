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«Так радовалась!»: Алина Загитова впервые стала кататься в паре

Фигуристка пробует силы в спектакле Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Так радовалась!»: Алина Загитова впервые стала кататься в паре
Алина Загитова. Кадр из программы "Вечерний Ургант"

25 декабря Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 17-летняя олимпийская чемпионка не только впервые попробует себя в качестве артистки, но и дебютирует в парном фигурном катании.

«Она так радовалась, когда ее подняли на руки! Кричала: «Вау-у-у!» — рассказала Татьяна Навка на шоу «Вечерний Ургант».

По словам фигуристки, она предлагала сделать также трюки с подбросами юной звезды, но ее отговорили коллеги, сказав, что нужно начинать с малого.

Татьяна заметила, что на ледовых шоу кататься намного проще, чем на спортивных соревнованиях, поскольку здесь можно падать и ошибаться. Зрители на эти погрешности реагируют спокойно и всячески стараются поддержать любимых фигуристов аплодисментами. Однако Алина Загитова заявила, что в ней пока еще силен спортивный максимализм.

«Если я встала на лед, я должна сделать все так, как задумано. Но атмосфера на шоу не такая, как на соревнованиях, она добрая», — призналась девушка.

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«Так радовалась!»: Алина Загитова впервые стала кататься в паре
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