«Так радовалась!»: Алина Загитова впервые стала кататься в паре

25 декабря Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 17-летняя олимпийская чемпионка не только впервые попробует себя в качестве артистки, но и дебютирует в парном фигурном катании.

«Она так радовалась, когда ее подняли на руки! Кричала: «Вау-у-у!» — рассказала Татьяна Навка на шоу «Вечерний Ургант».

По словам фигуристки, она предлагала сделать также трюки с подбросами юной звезды, но ее отговорили коллеги, сказав, что нужно начинать с малого.

Татьяна заметила, что на ледовых шоу кататься намного проще, чем на спортивных соревнованиях, поскольку здесь можно падать и ошибаться. Зрители на эти погрешности реагируют спокойно и всячески стараются поддержать любимых фигуристов аплодисментами. Однако Алина Загитова заявила, что в ней пока еще силен спортивный максимализм.