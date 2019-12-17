Анна Пескова объяснила, почему рассталась с «русским перцем» Сигаевым

Актриса Анна Пескова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей первой любви. Об этих ее отношениях мало кто знает. Она много лет жила с радиоведущим шоу «Русские перцы» на «Русском радио» Алексеем Сигаевым.

«Мы были с Лешей вместе на протяжении восьми лет с первого курса института. Он был очень яркой личностью в вузе. Однажды случилась так, что мне надо было уехать на долгое время. Вернулась я уже к разбитому корыту. Он не выдержал это испытание разлукой. Мы потом, конечно, все пытались все склеить. Но это было уже все не то. Я не встречала ни одну пару, которая бы могла все это пережить. Забыть можно, но все равно проблемы вылезают наружу», — отметила Анна Пескова.

Как отметила актриса, от расставания было безумно плохо всем. «Нельзя склеить чашку, которая разбита. Я в этом уверена», — подметила она.

Анна Пескова добавила, что отказалась недавно от съемок в сериале. Хотя ей предлагали главную роль. Однако требовалось уехать на восемь месяцев в Минск. Она не согласилась, потому что пришлось бы оставить нынешнего супруга. Сейчас она замужем за заместителем главы Минэкономразвития РФ Дмитрием Пристансковым. Отметим, что ради нее он оставил прежнюю супругу, владелицу салонов красоты Юлию Татарскую. В браке они были десять лет.