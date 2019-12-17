«Она его любит»: Сябитову бросил бойфренд ради молодой красотки

Ведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову бросил бойфренд ради молодой любовницы. Мужчина женился на новой избраннице в тот момент, когда телесваха была в отъезде. Перчинки в историю добавляет тот факт, что пассия возлюбленного Сябитовой моложе его на 30 лет и является ровесницей ее дочери.

«Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала. Но, как утверждают друзья, она его любит, а это признак классической геронтофилии», — заявила она в своем блоге.

Ведущая шоу призналась, что ей неприятно переживать этот момент. А на упреки подписчиков в том, что она сама когда-то была с мужчиной моложе нее, Сябитова ответила: «Мой бывший был младше на 9 лет, с ним боялась свихнуться».