НОВОСТИ

«Она его любит»: Сябитову бросил бойфренд ради молодой красотки

Телесваха тут же обвинила женщину в неадекватности.

«Она его любит»: Сябитову бросил бойфренд ради молодой красотки
Роза Сябитова. Фото Global look press

Ведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову бросил бойфренд ради молодой любовницы. Мужчина женился на новой избраннице в тот момент, когда телесваха была в отъезде. Перчинки в историю добавляет тот факт, что пассия возлюбленного Сябитовой моложе его на 30 лет и является ровесницей ее дочери.

«Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала. Но, как утверждают друзья, она его любит, а это признак классической геронтофилии», — заявила она в своем блоге.

Ведущая шоу призналась, что ей неприятно переживать этот момент. А на упреки подписчиков в том, что она сама когда-то была с мужчиной моложе нее, Сябитова ответила: «Мой бывший был младше на 9 лет, с ним боялась свихнуться».

«Воистину! В самом преступлении уже наказание! И мне странно желать таким парам «совет да любовь», — сказала телеведущая.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Давай поженимся»Роза Сябитовасваха Роза Сябитова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она его любит»: Сябитову бросил бойфренд ради молодой красотки
Интересно?
Поделись с друзьями: