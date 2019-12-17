Российский фильм внесен в шорт-лист «Оскара»

Картина Кантемира Балагова «Дылда» претендует на премию «Оскар». Фильм внесен в шорт-лист номинации «Лучший международный художественный фильм», сообщает офсайт Американской академии киноискусств и наук.

Кроме российского фильма в коротком списке претендентов на награду оказалось еще 9 лент. Это чешский, эстонский, французский, венгерский, македонский, польский, сенегальский, южнокорейский и испанский фильмы. Какие именно – объявят в январе 2020 года.

Впервые «Дылду» показали на международном уровне в мае на одном из показов Каннского фестиваля. Здесь российский режиссер завоевал премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Кроме того, Балагова внесли в список Forbes «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет».

Огромный успех у зрителей и кинокритиков имела также дебютная полнометражная киноработа режиссера «Теснота». Фильм получил 2 награды на Каннском фестивале и 1 — на «Кинотавре».

Фильм «Дылда» повествует о тяжелых послевоенных годах. В центре сюжета – две женщины, которые пытаются найти себя на руинах души и Ленинграда. Увы, но после войны не наступило вселенского счастья. В главных ролях: Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.