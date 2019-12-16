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Татьяне Тарасовой хотят запретить комментировать соревнования фигуристов

В Сети появилась петиция, в которой залуженного тренера обвиняют в предвзятости к отдельным спортсменам.

Татьяне Тарасовой хотят запретить комментировать соревнования фигуристов
Татьяну Тарасову требуют убрать из комментаторской кабинки. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Сети появилась петиция за то, чтобы отстранить Татьяну Тарасову от комментирования спортивных трансляций фигурного катания. Автор документа обвиняет заслуженного тренера СССР в непрофессионализме и излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам.

В качестве самого яркого примера предвзятости Тарасовой приведено ее недавнее высказывание об Алине Загитовой. Напомним, на последнем Гран-при молодая спортсменка уступила призовые места своим конкуренткам (впрочем, все они были из России) и после этого объявила о приостановке спортивной карьеры. В своем комментарии Тарасова пожелала девушке успехов в ее дальнейшей карьере, но посетовала, что спортивная жизнь олимпийской чемпионки измеряется всего тремя программами.

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — пишет автор петиции, отмечая, что на комментаторское место Тарасовой нужно пригласить молодых спортсменов.

Призыв адресован Константину Эрнсту, президенту России и Федерации фигурного катания РФ. За два дня под ним подписались более тысячи человек.

Добавим, что другой известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступился за свою коллегу.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — прекрасный комментатор, вызывающий самые разные эмоции, — цитирует его сайт «Чемпионат». —Мы с Тарасовой не оставляем людей равнодушными. Даже когда люди раздражаются, это всё равно приятная эмоция».

Он также напомнил, что те, кто вмешивается в работу телеканалов, нарушают закон о СМИ и могут поплатиться за это уголовным преследованием.

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Татьяне Тарасовой хотят запретить комментировать соревнования фигуристов
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