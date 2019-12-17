Редкие фото: забавные моменты из жизни «Мисс Вселенная-2002» Оксаны Федоровой

На сегодняшний день телеведущая счастлива в браке и воспитывает двух детей

Модель и телеведущую Оксану Федорову знают многие. В 2002 году ее победа в конкурсе «Мисс Вселенная» стала настоящей сенсацией для России. В считанные дни девушка из Пскова превратилась в мировую знаменитость.

Однако через четыре месяца Оксану лишают престижного звания, так как победительница не готова была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях. Федорова четко заявила, что ей нужно защищать кандидатскую диссертацию, и от учебы отказываться она не намерена. В результате, корона перешла в руки красавицы из Панамы.

Ну, а дальше Оксана с головой ушла в учебный процесс, получила должность доцента кафедры гражданского права и звание капитана милиции. Некоторое время Федорова даже преподавала в родном университете.

Через некоторое время Оксана все же подалась в шоу-бизнес. Ее стали приглашать ведущей на популярные шоу и в развлекательные программы, она познакомилась со всем бомондом. А вместе с Хрюшей и Степашкой красавица желала малышам спокойной ночи.

В фотобанке издательского дома «Комсомольская правда» довольно много забавных фотографий с Оксаной Федоровой, которые мало, кто видел. По случаю дня рождения красавицы мы решили опубликовать некоторые из них.

А тут узнаете первую красавицу 2002 года? Не похожа ведь.

Поговаривали, что между Оксаной Федоровой и Николаем Басковым был бурный роман. Правда, пара так и не поженилась. Зато посмотрите, как певец бережно кормит свою возлюбленную. Заботливый.

Интересно, что такого интересного сказала Оксане Лера Кудрявцева на премии Top Beauty Awards от одноименного журнала «Топ бьюти»? Да и сама Лера выглядит озабоченно.

О чем-то шепчутся с Андреем Малаховым на вручении звездной премии «Прорыв года», 2011 год.

В 2007 году Оксана Федорова вышла замуж за за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта. Правда, через три года стало известно, что молодожены развелись. Вторым мужем Оксаны стал офицер ФСБ, ныне сотрудник администрации Президента РФ Андрей Бородин. Пара воспитывает сына и дочь.

Федорова становится главным редактором модного женского журнала.

На сегодняшний день, Оксана Федорова активно занимается благотворительностью. Телеведущая организовала фонд «Спешите делать добро», который помогает детям со сложными заболеваниями, а также взрослым, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Во вторник, 17 декабря, Оксане Федоровой исполнилось 42 года! Выглядит красавица на свой возраст?