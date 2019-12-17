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Редкие фото: забавные моменты из жизни «Мисс Вселенная-2002» Оксаны Федоровой

На сегодняшний день телеведущая счастлива в браке и воспитывает двух детей

Редкие фото: забавные моменты из жизни «Мисс Вселенная-2002» Оксаны Федоровой
Телеведущая Федорова Оксана. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Модель и телеведущую Оксану Федорову знают многие. В 2002 году ее победа в конкурсе «Мисс Вселенная» стала настоящей сенсацией для России. В считанные дни девушка из Пскова превратилась в мировую знаменитость.

Однако через четыре месяца Оксану лишают престижного звания, так как победительница не готова была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях. Федорова четко заявила, что ей нужно защищать кандидатскую диссертацию, и от учебы отказываться она не намерена. В результате, корона перешла в руки красавицы из Панамы.

Победительница конкурса Мисс Вселенная 2002 Оксана Федорова. Фото
Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова после награждения. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Ну, а дальше Оксана с головой ушла в учебный процесс, получила должность доцента кафедры гражданского права и звание капитана милиции. Некоторое время Федорова даже преподавала в родном университете.

Через некоторое время Оксана все же подалась в шоу-бизнес. Ее стали приглашать ведущей на популярные шоу и в развлекательные программы, она познакомилась со всем бомондом. А вместе с Хрюшей и Степашкой красавица желала малышам спокойной ночи.

Дрессировщик Эдгард Запашный и телеведущая Оксана Федорова. Фото
Дрессировщик Эдгард Запашный и телеведущая Оксана Федорова. Фото: КП/Валеев Леонид

В фотобанке издательского дома «Комсомольская правда» довольно много забавных фотографий с Оксаной Федоровой, которые мало, кто видел. По случаю дня рождения красавицы мы решили опубликовать некоторые из них.

Юбилей Кати Лель в ресторане на Даниловской набережной. Николай Басков, Оксана Федорова и Татьяна Буланова. Фото
Юбилей Кати Лель в ресторане на Даниловской набережной. Николай Басков, Оксана Федорова и Татьяна Буланова, 2009 год. Фото: КП/Волосевич Марина

А тут узнаете первую красавицу 2002 года? Не похожа ведь.

Овечкин Александр, Федорова Оксана, Мартин Эдвин,Архипов группа Челси,Евровидение - 2009 ФИНАЛ. Фото
Овечкин Александр, Федорова Оксана, Мартин Эдвин,Архипов группа Челси,Евровидение — 2009 ФИНАЛ. Фото: Архив ЭГ

Поговаривали, что между Оксаной Федоровой и Николаем Басковым был бурный роман. Правда, пара так и не поженилась. Зато посмотрите, как певец бережно кормит свою возлюбленную. Заботливый.

Николай Басков и Оксана Федорова на показе Лены Дениной. Фото
Николай Басков и Оксана Федорова на показе Лены Дениной, 2009 год. Фото: Архив КП
Извините за качество, фотограф старался передать самое интересное. Фото: Архив «ЭГ»
Юрмальский международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки НОВАЯ ВОЛНА 2009. Фото
Юрмальский международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна», 2009. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Интересно, что такого интересного сказала Оксане Лера Кудрявцева на премии Top Beauty Awards от одноименного журнала «Топ бьюти»? Да и сама Лера выглядит озабоченно.

Лера Кудрявцева и Оксана Федорова. Фото
Лера Кудрявцева и Оксана Федорова, 2010 год. Фото: КП/Веленгурин Владимир

О чем-то шепчутся с Андреем Малаховым на вручении звездной премии «Прорыв года», 2011 год.

Телеведущие Оксана Федорова и Андрей Малахов. Фото
Телеведущие Оксана Федорова и Андрей Малахов. Фото: КП/Стрижнова Людмила

В 2007 году Оксана Федорова вышла замуж за за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта. Правда, через три года стало известно, что молодожены развелись. Вторым мужем Оксаны стал офицер ФСБ, ныне сотрудник администрации Президента РФ Андрей Бородин. Пара воспитывает сына и дочь.

Телеведущая Оксана Федорова с супругом Андреем Бородиным. Фото
Телеведущая Оксана Федорова с супругом Андреем Бородиным, 2012 год. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Федорова становится главным редактором модного женского журнала.

Фото: КП/Гусева Евгения

На сегодняшний день, Оксана Федорова активно занимается благотворительностью. Телеведущая организовала фонд «Спешите делать добро», который помогает детям со сложными заболеваниями, а также взрослым, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Оксана Федорова во время торжественных проводов детей из многодетных и малоимущих семей на отдых в православный летний лагерь, организованный фондом, на территории Новодевичьего женского монастыря. Фото
Оксана Федорова во время торжественных проводов детей из многодетных и малоимущих семей на отдых в православный летний лагерь, организованный фондом, на территории Новодевичьего женского монастыря. Фото: КП/Фролов Михаил

Во вторник, 17 декабря, Оксане Федоровой исполнилось 42 года! Выглядит красавица на свой возраст?

Телеведущая Оксана Федорова, 2019 год. Фото
Телеведущая Оксана Федорова, 2019 год. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис
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Тэги:

Катя ЛельНиколай БасковОксана Федорова
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Редкие фото: забавные моменты из жизни «Мисс Вселенная-2002» Оксаны Федоровой
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