НОВОСТИ

Три концерта Ирины Дубцовой сорвались из-за пропавшего организатора

Певица потеряла три концертных дня, а ее поклонники остались без шоу.

Три концерта Ирины Дубцовой сорвались из-за пропавшего организатора
Ирина Дубцова потеряла три рабочих дня в декабре. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Ирина Дубцова сообщила поклонникам в Instagram о трех сорванных концертах. 37-летнюю артистку и ее команду обманул недобросовестный организатор, который должен был подготовить шоу в Калининграде, Советске и Гусеве 16, 17 и 18 декабря соответственно. Сейчас выпускница «Фабрики звезд» называет его не иначе, как мошенником.

«Видимо, «организатор» рассчитывал на то, что заберет деньги из касс концертных площадок до нашего приезда и исчезнет. Но мы успели предупредить залы о том, что со стороны «организатора» не было выполнено ни одно наше условие по договору», — написала Дубцова.

Выходит, деньги, уплаченные зрителями за билеты, никуда не пропали. Их вернут покупателям в месте приобретения. Артистка извинилась перед своими поклонниками и пообещала обязательно приехать в другие дни.

Она рассказала, что на каком-то этапе ответственное лицо перестало отвечать на звонки представителей певицы и концертных площадок. До последнего момента была надежда, что он оказался не мошенником, а просто неопытным новичком, но в день первого выступления «чуда» не произошло. Коллеги рассказали Дубцовой, что тоже имели неосторожность работать с этим организатором. От его схемы якобы пострадали Диана Арбенина и Светлана Лобода. Но это не мешает ловкачу каждый год «кидать» новых людей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ДубцоваКалининградконцертыНовости googleотмена концертовсрыв концерта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Три концерта Ирины Дубцовой сорвались из-за пропавшего организатора
Интересно?
Поделись с друзьями: