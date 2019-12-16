Три концерта Ирины Дубцовой сорвались из-за пропавшего организатора

Певица Ирина Дубцова сообщила поклонникам в Instagram о трех сорванных концертах. 37-летнюю артистку и ее команду обманул недобросовестный организатор, который должен был подготовить шоу в Калининграде, Советске и Гусеве 16, 17 и 18 декабря соответственно. Сейчас выпускница «Фабрики звезд» называет его не иначе, как мошенником.

«Видимо, «организатор» рассчитывал на то, что заберет деньги из касс концертных площадок до нашего приезда и исчезнет. Но мы успели предупредить залы о том, что со стороны «организатора» не было выполнено ни одно наше условие по договору», — написала Дубцова.

Выходит, деньги, уплаченные зрителями за билеты, никуда не пропали. Их вернут покупателям в месте приобретения. Артистка извинилась перед своими поклонниками и пообещала обязательно приехать в другие дни.

Она рассказала, что на каком-то этапе ответственное лицо перестало отвечать на звонки представителей певицы и концертных площадок. До последнего момента была надежда, что он оказался не мошенником, а просто неопытным новичком, но в день первого выступления «чуда» не произошло. Коллеги рассказали Дубцовой, что тоже имели неосторожность работать с этим организатором. От его схемы якобы пострадали Диана Арбенина и Светлана Лобода. Но это не мешает ловкачу каждый год «кидать» новых людей.