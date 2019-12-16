«Музей, а не дом!»: Николай Басков показал шикарный интерьер своей квартиры

Николай Басков показал поклонникам интерьер своей квартиры. Недвижимость звезды расположена в доме на Пречистенской набережной и, по некоторым данным, это подарок от Тельмана Исмаилова — бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве.

Ранее Басков не баловал подписчиков интерьерами, но на этот раз сделал исключение.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!!» — написал певец в Instagram.

Букет цветов, который так вдохновил звезду, расположен на столике — это розовые розы. Но вовсе не они привлекли внимание пользователей, куда больше подписчиков заинтересовал интерьер. Дизайном занимался лично Валентин Юдашкин, и, по сообщениям СМИ, стоимость квадратных метров составляет не менее 10 миллионов долларов, что в пересчете на рубли по текущему курсу чуть больше 626 миллионов рублей.

«Коля!!! Красота!!! 🔥👍🏼А что в шкатулке?» — поинтересовался в комментариях Александр Ревва.

«Королевские столовые приборы», — ответил юмористу Басков.

«Красиво у тебя, Колюня!» — сделал комплимент Игорь Крутой.

В комментариях также отметились певица Жасмин и Лолита, актриса Олеся Судзиловская и многие другие. Подписчики Баскова сошлись во мнении, что «роскошный интерьер», «музей, а не дом!», «изысканно и уютно».

«Николай, Вы в Елисейском дворце были на нормандском формате? Интерьер соответствует», — интересуются фолловеры.

Ранее певец в очередной раз продемонстрировал: иногда представителям шоу-бизнеса не повредит посмеяться над собой, пишет сайт OA.