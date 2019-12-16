Instagram-войны: модель ударила по карьере фотографа, обвинив его в изнасиловании

Скандал в Instagram: фотографа Марата Сафина обвинили в изнасиловании. Гражданка Украины Виктория Гуйвик написала в социальной сети, что три года назад на съемке стала жертвой мужчины, но рассказать об этом решила только сейчас. Правда, не полиции, а пользователям Интернета, но от этого мастеру фотографии не легче, так как пострадала его репутация. Сафин написал большой пост о том, как он стремился стать профи и ни за что бы не позволил похоти разрушить его карьеру.

«Не стану отрицать, что у нас был секс, но это был секс по обоюдному согласию, — пишет фотограф. — Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот, я не насиловал».

Марат вспомнил, что девушка никак не препятствовала его действиям и даже проявляла инициативу, а на утро они пошли вместе пить кофе. В доказательство мужчина опубликовал скрины переписки с Викторией в те дни, в которой нет ни намека на злобу или обиду — фотограф и модель обыденно обсуждают снимки и переезды.

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Сафин пишет, что после того, как Гуйвик написала об изнасиловании и это попало в СМИ, ему, его девушке, бывшей жене, друзьям и моделям в социальных сетях посыпались неудобные вопросы, оскорбления и даже угрозы. По словам Марата, он испытал настоящий ужас. Однако, будет ли он обращаться в суд за клевету, мужчина не обозначил, хоть и уверен в своей правоте. Только посетовал на поколение Интернета, которое слепо распространяет громкие новости, не разобравшись в ситуации и не выслушав обе стороны.