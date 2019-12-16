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«До свадьбы заживет»: дочь Даны Борисовой оказалась в больнице

Очередной скандал мамы довел девочку до больничной койки.

«До свадьбы заживет»: дочь Даны Борисовой оказалась в больнице
Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Как сообщает издание Starhit, 12-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, на своей официальной странице в соцсети делится пугающими переживаниями. По словам девочки, она снова поссорилась со своей звездной мамой, но на этот раз все было очень серьезно, ей даже пришлось обратиться в органы правопорядка и к медикам.

«Для меня вызвали «скорую», которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего серьезного, врачи сказали: «До свадьбы заживет», — поделилась Полина со своими читателями.

Стоит отметить, что дочка Даны заявила, что зла на маму не держит и надеется, что все у них наладится. Напомним, телеведущая выложила в своем аккаунте в Instagram эмоциональный пост, в котором обвинила дочь в порче ценной рукописи. Якобы девочка намеренно испортила черновик книги Даны, а также втайне похитила ее щенка вместе с документами.

Комментаторы в социальных сетях посоветовали телеведущей решать подобные конфликты в реальной жизни и не выносить их в интернет.

 

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«До свадьбы заживет»: дочь Даны Борисовой оказалась в больнице
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