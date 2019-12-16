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Пожарные спасли кошку, застрявшую головой в консервной банке

Голодное животное привлек запах еды.

Пожарные спасли кошку, застрявшую головой в консервной банке
Кот и консерва. Фото: КП/Фокин Алексей

Пожарные в Северной Каролине получили сообщение, что на улице замечена кошка с консервной банкой на голове. Спасатели тут же выехали по вызову и действительно обнаружили в названном районе черно-белую кошку, которая засунула морду в банку из-под макарон в соусе и застряла там.

«Когда наш центр получил звонок по 911 о кошке, застрявшей в банке, мы немедленно отправили туда самую любящую животных спасательную команду. Жестяную банку срезали с головы кота специальными ножницами. Кошка в порядке, облизывает усы, на которых остался соус», — написали представители пожарного департамента на своей странице в Facebook.

В комментариях люди от души поблагодарили пожарных и выразили надежду, что любознательная кошечка впредь будет осторожна.

Недавно мы сообщали о другой любопытной кошке, которая застряла головой в пакете из-под чипсов. Бедолагу пришлось вызволять полицейским, ни один кот при этом не пострадал.

Ранее Teleprogramma.pro рассказывала о хитрой хозяйке, которая поставила дома нарисованную елку. Ее кот недоумевает, почему дерево с грохотом не падает.

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Пожарные спасли кошку, застрявшую головой в консервной банке
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