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«Есть опасность»: Пригожин выступил против приезжих таксистов

Музыкальный продюсер рассказал Teleprogramma.pro, что обеспокоен ситуацией на дорогах после происшествий с сыном Валерии.

«Есть опасность»: Пригожин выступил против приезжих таксистов
Иосиф Пригожин негодует по поводу приезжих таксистов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал сайту Teleprogramma.pro о том, как они с Валерией переживали за ее 21-летнего сына Арсения, который за неделю попал в три ДТП. К счастью, парень остался жив и относительно цел. Но для семейной четы эти дни обернулись большим стрессом, при том что, как и у всех звезд, декабрь — очень насыщенный месяц у Валерии в плане работы.

Пригожин отметил, что они с женой, конечно же, переживали, как и любые нормальные родители. О третьем происшествии, правда, глава семейства не знал, но оно совсем пустяковое.

Напомним, первое ДТП случилось в ночь на 8 декабря. Арсений ехал из Москвы в Петербург, за рулем была его девушка. Тогда автомобиль врезался в отбойник. Вторая авария произошла в Москве 13 числа после выписки парня из больницы. В такси, на котором он ехал домой, столкнулось с автобусом — рядовая «механика», но сын певицы подумал, что его преследует злой рок. Утром 15 декабря произошло третье ДТП, на машине парня от столкновения с другим авто лишь слегка погнулась рамка для государственного номера, но сам факт отдает мистикой. Молодой человек обеспокоился тем, что, может, ему вообще не стоит садиться в автомобили.

«Сегодня очень много таксистов-приезжих безбашенных по городу летают. Даже для профессиональных людей есть опасность», — отметил Пригожин в разговоре с журналистами, имея в виду, очевидно, второе ЧП, приключившееся с Арсением.

По словам продюсера, после всех передряг парень чувствует себя хорошо. Однако тревожный осадок от всей этой истории, безусловно, остался.

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«Есть опасность»: Пригожин выступил против приезжих таксистов
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