«Комментаторы — люди ничтожные»: Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Буквально на днях Наталья Бондарчук рассказала о своей давней подруге Анастасии Заворотнюк то, что долгие годы предпочитала скрывать. Женщина заявила, что «Сергей Жигунов поднимал на актрису руку», но в ответ на это громкое заявление артист посоветовал дважды подумать, прежде чем распространять сплетни. По словам Натальи, она очень сильно переживает за свою подругу и желает ей самого лучшего.

Во время съемок в картине «Гоголь. Ближайший» Анастасия часто жаловалась Наталье на жестокость со стороны своего бывшего, Сергея Жигунова. Как цитирует Бондарчук издание «Экспресс Газета», мужчина был груб с Заворотнюк и иногда даже поднимал на нее руку, поэтому Настя не смогла выдержать такого отношения и ушла.

Подобное заявление не могло пройти мимо ушей актера и он дал свой комментарий изданию Nation News.

«Люди, с которыми я лишь немного знаком или не знаком вовсе, активно комментируют мою личную жизнь. В 100% случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные. Единственная возможность для них напомнить о себе — это выдумать тему поскандальнее», — сообщил Сергей Жигунов.

Актер также отметил, что уже давно игнорирует все упоминания о себе в средствах массовой информации, так как правды в них мало.