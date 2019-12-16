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«Квартал 95» напомнил Зеленскому, что обещания нужно выполнять

Действующий президент Украины посетил выступление бывших коллег.

«Квартал 95» напомнил Зеленскому, что обещания нужно выполнять
Владимир Зеленский. Фото: globallookpress

Юмористический коллектив «Квартал 95» , худруком которого был Владимир Зеленский до того, как стал президентом, напомнил главе государства о невыполненных обещаниях. Накануне Зеленский посетил одно из выступлений команды. Такого шанса коллектив упустить не мог: ребята вышли на сцену и спели своему бывшему руководителю неоднозначную композицию.

«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?», — откровенно спели артисты в несколько голосов.

Видео соответствующего выступления на личной странице в Instagram опубликовала пресс-секретарь «Квартала» Юлия Мендель. В соцсетях предположили, что артисты непрозрачно намекнули новому президенту об обещаниях по справедливости разобраться с предыдущим руководителем Петром Порошенко. Сам Зеленский на вполне конкретные вопросы от своего экс-коллектива не отреагировал.

Напомним, Зеленский основал музыкальный коллектив «Квартал 95» в 2003 году. Всего команда насчитывает в себе около 400 человек. До назначения президентом Зеленский был худруком и ведущим некоторых программ.

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«Квартал 95» напомнил Зеленскому, что обещания нужно выполнять
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