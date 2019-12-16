Шоу должно продолжаться: группа Queen выпустила рождественский клип на старую песню

В простой анимации ролика скрыты послания для всего человечества.

Новый релиз от легендарной группы Queen: ее нынешние участники Брайан Мэй и Роджер Тейлор выпустили рождественский анимационный клип на старую песню «Thank God It’s Christmas» (вышла в 1984 году). Так музыканты решили поздравить поклонников с новогодними праздниками.

«По иронии судьбы, Рождество для многих из нас является очень напряженным временем. Столько эмоций, радостных воспоминаний, восхищенных детей и ответственных родителей. Это такое облегчение, когда праздник наконец наступает», — сказал барабанщик Роджер Тейлор. «Это видео идет немного дальше и тонко напоминает нам о том, что люди должны чувствовать ответственность за благополучие всех существ на Земле. И не только ради нашей собственной выгоды и благополучия наших внуков, но и из-за уважения к животным», — добавил гитарист Брайан Мэй.

В ролике мы видим заснеженный город, готовый встречать Рождество, и мужчину, который гладит рыжую лису, зашедшую к людям «на огонек».

Напомним, группа Queen сейчас состоит из двоих музыкантов оригинального состава и приглашенных артистов. Их легендарный вокалист Фредди Меркьюри умер в 1991 году от СПИДа, басист Джон Дикон ушел из коллектива через год после этого.