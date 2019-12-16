«Это знак!»: таролог-экстрасенс прокомментировала аварии сына Валерии

Таролог-экстрасенс Марина Абравитова уверена – три аварии с участием сына певицы Валерии Арсением Шульгиным могут быть предвестниками чего-то плохого. Порталу Teleprogramma.pro эксперт поведала, что все три инцидента явно не случайны.

«Это, конечно же, знак и уже в этом году смерть ходит у него за спиной. Ему сигнализируют об этом самыми яркими сигнальными флажками. Если он принял этот сигнал к сведению, то следующий год для него пройдет достаточно спокойно, но если же он ничего не понял, то будущий год принесет ему неприятную историю», — отметила она.

Абравитова подчеркнула – происходящее с юношей – своеобразный сигнал, чтобы он задумался над своей жизнью в целом. Сейчас же Арсений, по мнению таролога – достаточно инфантильный юноша, судьба призывает его измениться.

«Этот человек сам по себе не очень внимателен, ответственен и не всегда думает о последствиях. Если одна черта проявляется за рулем на дороге, то конечно, она распространяется на другие сферы его жизни. И там могут быть точно такие же аварии и страшные истории», — рассказала она.

Абравитова отметила – нередко эксцессы происходят с детьми звезд. Обусловлено это тем, что судьба дает талантливым людям определенные шансы реализоваться, но затем стабилизирует жизнь за счет чего-то другого.