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«Я слишком долго отрицал идею семьи»: Хью Грант пожалел, что женился только в 57 лет

Знаменитый актер признался, что непростительно долго медлил с браком и детьми

«Я слишком долго отрицал идею семьи»: Хью Грант пожалел, что женился только в 57 лет
Актер Хью Грант. Фото: Globallookpress

Британский актер Хью Грант, известный по фильмам «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Ноттинг хилл» и других, всю жизнь высмеивал идею семьи и детей. Хотя это и не помешало ему завести пятерых детей от разных женщин. Грант сдался только в мае 2018 года, когда в возрасте 57 лет связал себя узами брака с давней подругой 40-летней Анной Эберштейн. Недавно актер признался, что жалеет о том, что так долго отрицал идею создания семьи.

«Я откладывал семью слишком много десятилетий. Но я был не прав. Когда при мне упоминали о браке и детях, я часто закатывал глаза. Люди говорили: «Ох, Хью, ты не понимаешь, и они были правы!». Я ошибался. Быть женатым – это очень приятно», – рассказал 59-летний актер в недавнем интервью Крису Эвансу на утреннем шоу Virgin Radio Breakfast.

Актер Хью Грант. Фото
Актер Хью Грант. Фото: Globallookpress

В Голливуде Хью Грант был известен, как завзятый холостяк. Он не так и не женился на Элизабет Херли после 13 лет отношений. Яркая пара рассталась после известий о неверности Гранта. В 2001 году Хью впервые стал отцом девочки по имени Табита после мимолетного романа с китайской актрисой Тинглан Хонг. В сентябре 2012 актер стал отцом мальчика Джона от телепродюсера Анны Эберштейн.

Однако в декабре 2012 произошло короткое воссоединение Хью и Тинглан, после чего у них родился мальчик по имени Феликс. Через три года, в декабре 2015 года Грант и Анна вновь стали родителями общего ребенка, чье имя и пол остаются неизвестными для широкой общественности. И только в 2018 году, после рождения третьего ребенка, Анна Эберштейн и Хью Грант поженились.

Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото
Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото: Globallookpress

В 2015 году в интервью журналу People Хью Грант говорил: «Я действительно не верю в брак. Я видел очень мало хороших примеров в своей жизни, может быть, от силы пять. И я думаю, что создание семьи – это рецепт для взаимного страдания».

Хью и Анна были вместе более семи лет, сейчас пара жената и воспитывает троих общих детей – семилетнего сына Джона и еще двоих, чьи имена и пол супруги не раскрывают.

Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото
Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото: Globallookpress

«Друзья Хью думали, что этот день уже никогда не настанет. Грант скоро станет пенсионером и наконец-то он превратился в семьянина», – приводит слова источника, близкого к семье издание DailyMail.

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Тэги:

Анна ЭберштейнГолливудновости звёздТинглан ХонгХью ГрантЭлизабет Херли
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«Я слишком долго отрицал идею семьи»: Хью Грант пожалел, что женился только в 57 лет
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