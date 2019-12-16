«Я начал делать это первым!»: Вайнштейн напомнил о своем отношении к женщинам

Хотя скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна подходит к концу, ведь все его предполагаемые жертвы согласились на отступные, ставить точку пока рано. Как сообщает издание Page Six, мужчина прямым текстом потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, которые после обвинили ого в домогательствах. Как считает Харви, о нем слишком рано забыли, а его работу в мире кино обесценили.

«Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек. Я начал делать это первым!» — заявил Вайнштейн.

Продюсер отметил актрису Гвинет Пэлтроу, которая также заявила о домогательствах с его стороны. По словам Харви, женщина должна быть благодарна ему за тот успех, который на нее свалился. Ведь именно его компания Miramax выделила актрисе 10 миллионов долларов за съемки в фильме «Вид сверху лучше».

Также опальный продюсер напомнил, что его компания занималась благотворительностью, а также снимала фильмы на острую социальную тематику.