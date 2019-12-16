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«Искренне сражался за тебя»: Гриценко признался Бузовой в любви после отказа в «Плане Б»

Претендент на сердце телеведущей заявил, что всегда будет радоваться за успехи несостоявшейся супруги.

«Искренне сражался за тебя»: Гриценко признался Бузовой в любви после отказа в «Плане Б»
ТВ-шоу "План Б". Фото: канал ТНТ

Роман Гриценко смирился с отказом Ольги Бузовой в предпоследнем выпуске «Плана Б». Экс-участник «Дома-2» обратился к возлюбленной через личный микроблог и заявил: Ольга навсегда останется для него родным человеком, несмотря на то, что им не суждено быть вместе.

Гриценко отметил, что в новом шоу он искренне сражался за сердце Бузовой и сделал все возможное, чтобы она выбрала его, но этого не произошло. Историю взаимоотношений с певицей Роман назвал сказкой без счастливого конца.

«Я искренне сражался за тебя. Я хотел быть с тобой. Ты — огромная часть моей жизни! Я благодарен тебе за все! Я всегда буду ценить и уважать тебя! Буду радоваться твоим победам! И я очень хочу, чтобы ты была счастлива!» — высказался он.

Роман Гриценко. кадр из шоу "План Б"
Роман Гриценко. Кадр из шоу «План Б»

Себя же Гриценко попросил не жалеть. Роман подчеркнул – он мужчина, и способен без чужой помощи, достойно пережить отказ.

«Если нам не суждено быть счастливыми вместе, значит, каждый будет счастлив по отдельности! Я ни о чем не жалею. Это были незабываемые эмоции и чувства! Это был бесценный опыт, которым я смогу делиться с другими людьми! И может быть, мои советы помогут им не совершать тех ошибок, которые совершал я!» — резюмировал он.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, у Ольги Бузовой и двух полуфиналистов состоялся откровенный разговор, по итогам которого ведущая отсеяла обоих кандидатов на ее сердце.⠀

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«Искренне сражался за тебя»: Гриценко признался Бузовой в любви после отказа в «Плане Б»
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