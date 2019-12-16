Гитарист Джон Фрушанте вернется в состав Red Hot Chili Peppers в третий раз

Американский музыкант совершает камбэк в группу уже не первый раз.

Рок-группа Red Hot Chili Peppers объявила о триумфальном возвращении в музыкальный коллектив гитариста Джона Фрушанте. Американец совершает камбэк второй раз – впервые он покинул коллег по сцене в далеком 1992 году. Тогда гитарист долгое время конфликтовал с вокалистом Энтони Кидисом, а затем и вовсе сорвал турне в поддержку выхода нового альбома.

В 1998 году Фрушанте вернулся в группу, но ненадолго. Спустя 10 лет Джон заявил, что уходит вновь из-за изменившихся музыкальных приоритетов. Тогда Фрушанте уверял, что по-прежнему любит ребят и не ругался с ними, но очень хотел бы реализовать себя по-другому.

«За последние 12 лет я изменился, как человек и художник, до такой степени, что делать дальнейшую работу по линии, которую я делал с группой, было бы идти против моей собственной природы», — объяснил он NME. «В этом решении не было никакого выбора. Я просто должен быть тем, кто я есть, и должен делать то, что я должен делать».

Сейчас Фрушанте решил вернуться в третий раз. В официальном Instagram группы отмечается, что Джон сменит на этом месте Джоша Клингхоффера.

«Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы сердечно благодарны ему за время, проведенное с нами, и многочисленные дары, которые разделили вместе», — отмечается в обращении.