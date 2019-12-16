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«Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками

Телеведущая призвала зрителей лично убедиться, что Герман Шаевич продолжает работу, включив телевизор.

«Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками
Телеведущая Елена Малышева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Елена Малышева в интервью порталу Teleprogramma.pro опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее соведущего по передаче «Жить здорово!» Германа Гандельмана выслали из России из-за того, что тот якобы не смог пройти паспортный контроль.

Ранее издание Baza проинформировало, что кардиолог по обыкновению прибыл в РФ из Израиля по рабочей визе, однако в  Домодедово пропускать медика дальше наотрез отказались. Тогда Гандельман позвонил Малышевой – телеведущая, подключив свой авторитет, пыталась уговорить таможенников отпустить Гандельмана с миром. Однако и это не помогло: после девяти часов ожидания Германа Шаевича отправили на Родину.

Герман Гендельман и Елена Малышева. Кадр из телепередачи "Жить здорово!"
Герман Гендельман и Елена Малышева. Кадр из телепередачи «Жить здорово!»

Однако эту информацию Елена Васильевна опровергла. Она заявила, что и она, и ее коллега уважительно относятся к людям, которые работают на таможне, и конфликтов с ними ни у нее, ни у Гандельмана не было.

«Это все неправда. Доктор Гандельман не был депортирован из России, он был пропущен и принял участие в съемках новогодних программ. Убедиться в этом может каждый зритель, включив телевизор – выпуски уже начали выходить в эфир.

Что касается таможни – процедуры, проводимые там, призваны обеспечить нашу безопасность. Мы относимся к людям, которые там работают, с огромным уважением и благодарностью. Мы все понимаем, что это делается только для нас», — подчеркнула она.

Напомним, программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале по будням в 10.55.

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«Жить здорово!»Герман ГандельманЕлена МалышеваМалышева новости
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«Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками
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