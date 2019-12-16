«Это неправда»: Малышева опровергла проблемы соведущего Гандельмана с таможенниками

Елена Малышева в интервью порталу Teleprogramma.pro опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее соведущего по передаче «Жить здорово!» Германа Гандельмана выслали из России из-за того, что тот якобы не смог пройти паспортный контроль.
Ранее издание Baza проинформировало, что кардиолог по обыкновению прибыл в РФ из Израиля по рабочей визе, однако в Домодедово пропускать медика дальше наотрез отказались. Тогда Гандельман позвонил Малышевой – телеведущая, подключив свой авторитет, пыталась уговорить таможенников отпустить Гандельмана с миром. Однако и это не помогло: после девяти часов ожидания Германа Шаевича отправили на Родину.
Однако эту информацию Елена Васильевна опровергла. Она заявила, что и она, и ее коллега уважительно относятся к людям, которые работают на таможне, и конфликтов с ними ни у нее, ни у Гандельмана не было.
«Это все неправда. Доктор Гандельман не был депортирован из России, он был пропущен и принял участие в съемках новогодних программ. Убедиться в этом может каждый зритель, включив телевизор – выпуски уже начали выходить в эфир.
Что касается таможни – процедуры, проводимые там, призваны обеспечить нашу безопасность. Мы относимся к людям, которые там работают, с огромным уважением и благодарностью. Мы все понимаем, что это делается только для нас», — подчеркнула она.
Напомним, программа «Жить здорово!» выходит на Первом канале по будням в 10.55.