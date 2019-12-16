«Был период, и он закончился»: бывшая девушка Архипа Глушко прервала молчание

Бывшая девушка Архипа Глушко Мария Слугина спустя почти два месяца после расставания с молодым человеком прояснила для общественности причины произошедшего.

Модель и экс-участница «Дома-2» поведала, что не считает отношения с Глушко достижением своей жизни – их чувства были абсолютно взаимны, однако они закончились. Сама Слугина не видит в этом ничего сверхъестественного, ведь она с уважением относится к звездной семье Архипа. К тому же, по уверениям девушки, расходятся даже самые крепкие пары.

«Это был период в моей и его жизни, и он просто закончился. Ирина Шейк разошлась с Брэдли Купером, несмотря на страстные чувства. Срок годности наших отношений просто вышел. Мы друг другу благодарны за это время», — передает слова Слугиной StarHit.

Маша также призналась – сейчас она и Архип не общаются, поскольку каждому из них нужно время, чтобы принять произошедшее. Однако модель не исключила – в перспективе возможна и дружба. Сейчас же модель намерена сделать акцент на карьеру.